Луческу: «Замена Супряги в первом тайме – возможность подумать, что он сделал»

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» разгромную победу в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1). Также специалист объяснил замену нападающего Владислава Супряги в первом тайме.

До пропущенного мяча мы могли забить. У того же Супряги был 100%-й момент, но он не забил из-за расслабленности и немножко поверхностного состояния. Если бы он забил на 3-й минуте, то пошла бы совсем другая игра. Мы бы заставили соперника идти в атаку. Они хорошо закрывались в обороне, хорошо закрывали свободные зоны. Было сложно вскрывать такую оборону.

После пропущенного гола нам где-то повезло, что мы сразу через минуту забили. Я ждал, что эта команда закроется после пропущенного гола, а они, наоборот, вышли и вскрылись, а мы быстренько оформили преимущество в 2 мяча.

Во втором тайме была одна направленность игры, мы могли забить еще больше. Разница между нашими игроками и футболистами «Львова» была видна. Я доволен своими игроками, они показали характер, не опустили руки после пропущенного гола, а вернулись в игру, забили мячи и контролировали ход матча.

Замена Супряги? Это возможность ему подумать о том, что было на поле, о том, что он сделал. Он не забил мяч, который должен был. Потом он сфолил на нашей половине поле, откуда вышел пенальти. Он должен был быть более внимательным и сконцентрированным в этих двух эпизодах.

Все хорошо знают его качества. У него очень хорошие физические качества, хорошая техника – у него все есть для нападающего. Но он должен понимать, что профессиональный футбол – это также большой характер, внимание и концентрация. Он должен сделать выводы из этой замены. Это жизненный урок профессиональному футболисту.

Миколенко и де Пену в перерыве я заменил из-за их желтых карточек. Не хотел ими рисковать.