«Олимпик» нашел причину, по которой глава судейского корпуса не может занимать свою должность

Донецкий коллектив отправил третье заявление в КДК УАФ

Лучано Лучи / Фото: olimpik.com.ua

«Олимпик» вновь обратился в КДК УАФ. Ранее представитель УПЛ попросил разобраться в работе арбитров в матче 17-го тура УПЛ против «Шахтера». На сей раз донецкий коллектив требует объяснить, почему Лучано Лучи, который является главой судейского корпуса Украины, занимает свою должность.



Клуб разместил соответствующий пост на своей странице в Facebook:

Сегодня выяснился еще один замечательный факт пренебрежения этим господином установленными в нашем футболе правилами и законами. Как минимум с 07.06.2020 года, Лучи Лучано, занимающий выборную должность главы комитета арбитров УАФ, не имел право этого делать. Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 07.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день. Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 02 августа 2019 года. За какие заслуги и при помощи каких манипуляций с 71-летним иностранным «профессионалом» в 2020 году был продлен контракт, мы предлагаем разобрать Вам и контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3-е по счету заявление.

Также «Олимпик» просил КДК УАФ обнародовать запись разговоров арбитров во время матча с «Шахтером».