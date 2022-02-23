Арбитр УПЛ: «Чем больше бегаешь к VAR – тем хуже у тебя все на поле»
Лучи: «Расстояние в километрах в Украине поражает, будем стараться обеспечить VAR все матчи»
Глава Комитета арбитров УАФ рассказал о приобретении третьей машины с системой
Лучано Лучи / Фото - УАФ
Глава Комитета арбиров УАФ Лучано Лучи рассказал о необходимости приобретения третьей машины VAR. Слова функционера передает пресс-служба организации.
Мы приложили много усилий, чтобы обеспечить VAR все матчи чемпионата, и мы очень близки к этой цели. Украина – большая страна, расстояние в километрах поражает, но мы будем стараться. Все зависит от календаря.
Четвертый фургон в любом случае решит точно все вопросы. Сейчас работать с VAR готово 16 арбитров, но нужно различать арбитров в поле и арбитров в фургоне.
Ранее в УАФ подтвердили получение третьего фургона VAR.
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