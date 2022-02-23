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Лучи: «Расстояние в километрах в Украине поражает, будем стараться обеспечить VAR все матчи»

Глава Комитета арбитров УАФ рассказал о приобретении третьей машины с системой
Футбол Украинская Премьер-лига
20:00
Лучи: «Расстояние в километрах в Украине поражает, будем стараться обеспечить VAR все матчи»
Лучано Лучи / Фото - УАФ

Глава Комитета арбиров УАФ Лучано Лучи рассказал о необходимости приобретения третьей машины VAR. Слова функционера передает пресс-служба организации.

Мы приложили много усилий, чтобы обеспечить VAR все матчи чемпионата, и мы очень близки к этой цели. Украина – большая страна, расстояние в километрах поражает, но мы будем стараться. Все зависит от календаря.

Четвертый фургон в любом случае решит точно все вопросы. Сейчас работать с VAR готово 16 арбитров, но нужно различать арбитров в поле и арбитров в фургоне.

Ранее в УАФ подтвердили получение третьего фургона VAR.

Сергей Стаднюк
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Лучано Лучи VAR (видеоповторы) УАФ

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