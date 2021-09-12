Лучкевич: «Хотели победить в матче с «Шахтером», не стремились к ничьей»

Валерий Лучкевич / Фото - СК Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич в интервью пресс-службе клуба после матча седьмого тура УПЛ против «Шахтера» (0:2) отметил, что команда стремилась к победе в данной встрече.

После пропущенного гола инициатива была уже на нашей стороне. Даже не берем во внимание заключительные 20 минут игры, когда мы уже пошли ва-банк, и когда все поняли, что либо мы сравняем счет, либо сами пропустим.

Мы сегодня стремились даже не к ничьей, а хотели победить. И я считаю, что для нас вполне заслуженной была бы и ничья.

Готовились к «Шахтеру» всю неделю. Тренеры объясняли мне, что именно они хотят увидеть, и я пытался все это сделать. Для меня эта позиция не совсем новая, и я на ней раньше играл.

Ну, а как я сыграл – пусть оценивает тренерский штаб. Где было хорошо, а где были ошибки. Все это мы будем смотреть уже потом на теоретическом занятии. Если ты играешь против «Шахтера», и даже уступаешь в счете, но при этом демонстрируешь хорошую игру, то ты точно не вгоняешь себя в депрессию.

Да, сегодня грустно, мы все разочарованы, поскольку стремились достичь другого результата, но ничего страшного. Мы двигаемся дальше и никто голову не опускает. Работаем дальше и готовимся к следующему матчу.