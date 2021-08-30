Лучкевич: «Мы провалили первый тайм с «Металлистом-1925»

Валерий Лучкевич / Фото: Twitter

Хавбек «Днепра-1» Валерий Лучкевич высказался о победе над «Металлистом-1925» (2:1) в 6-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Я еще не готов полностью на сто процентов. Где-то с колеи меня выбила травма, из-за которой я пропустил три недели, хотя сейчас уже провел два матча и постепенно набираю те кондиции, в которых должен находиться. Поэтому спасибо тренерскому штабу за доверие, стараюсь его оправдывать. Впереди будет несколько выходных, после чего снова в бой, начнем тренироваться и набирать форму»