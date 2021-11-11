Лучкевич: «Перед Боснией Петраков проверит Малиновского с болгарами»
Бывший игрок сборной Украины Игорь Лучкевич рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча против Болгарии. Он предшествует решающей игре отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины.
На мой взгляд, этот поединок принесет пользу украинской сборной, прежде всего, в плане игровой практики. Судите сами: наши лидеры Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, к сожалению, на клубном уровне появляются на поле редко и сегодня у них появится шанс почувствовать игровой тонус.
Также наверняка Александр Петраков захочет убедиться, в каких кондициях находится Руслан Mалиновский, который довольно продолжительное время был вне главной команды страны. Думаю, что у Петракова имеются вопросы и к защитникам, которым не всегда хватает надежности.
Я не собираюсь утверждать, что сегодняшнее соперничество пройдет в жесткой борьбе, все же, футболисты не будут особо рисковать, ведь для украинцев самый важный матч - следующий – с боснийцами. Однако поскольку игрокам обеих сборных есть, что доказывать, то уверен, что болельщики, которые придут на стадион в Одессе, не прогадают.
За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.
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