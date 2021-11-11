Лучкевич: «Перед Боснией Петраков проверит Малиновского с болгарами»

Руслан Малиновский / Фото - УАФ

Бывший игрок сборной Украины Игорь Лучкевич рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча против Болгарии. Он предшествует решающей игре отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Также наверняка Александр Петраков захочет убедиться, в каких кондициях находится Руслан Mалиновский, который довольно продолжительное время был вне главной команды страны. Думаю, что у Петракова имеются вопросы и к защитникам, которым не всегда хватает надежности.

Я не собираюсь утверждать, что сегодняшнее соперничество пройдет в жесткой борьбе, все же, футболисты не будут особо рисковать, ведь для украинцев самый важный матч - следующий – с боснийцами. Однако поскольку игрокам обеих сборных есть, что доказывать, то уверен, что болельщики, которые придут на стадион в Одессе, не прогадают.