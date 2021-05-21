Лучкевич покинет «Александрию»
Лучкевич попал на радары зарубежного клуба, а также «Днепра-1»
Экс-защитник «Александрии» вскоре намерен определится со своим будущем
Валерий Лучкевич / Фото - footboomУ экс-защитника «Александрии» Валерия Лучкевича есть множество вариантов продолжения карьеры. Один из них – за пределами Украины.
В услугах 25-летнего игрока заинтересован «Днепр-1» и еще несколько клубов, один из которых – зарубежный.
Лучкевич намерен определиться относительно своего будущего до конца мая.
Ранее стало известно, что «Александрия» решила не продлевать соглашения с 6 футболистами, включая Лучкевича и Панькива.
Напомним, накануне украинский специалист Юрий Гура стал новым главным тренером «Александрии».
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