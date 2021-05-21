Лучкевич попал на радары зарубежного клуба, а также «Днепра-1»

Экс-защитник «Александрии» вскоре намерен определится со своим будущем

Валерий Лучкевич / Фото - footboom

У экс-защитника «Александрии»есть множество вариантов продолжения карьеры. Один из них – за пределами Украины.В услугах 25-летнего игрока заинтересован «Днепр-1» и еще несколько клубов, один из которых – зарубежный.Лучкевич намерен определиться относительно своего будущего до конца мая.Ранее стало известно, что «Александрия» решила не продлевать соглашения с 6 футболистами, включая Лучкевича и Панькива.Напомним, накануне украинский специалист