Лучкевич: «В матче с «Динамо» не устроили «Сталинград»
Защитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич поделился мнением о поражении «Динамо» (0:2) в матче 12 тура УПЛ.
«Первый тайм мы провели очень хорошо. Тренерский состав хорошо разобрал «Динамо», выбрал правильную тактику. Мы правильно перемещались, правильно двигались, контролировали мяч. Создавали моменты, пару моментов у нас было. Во втором тайме все сломал быстрый гол. Мы ожидали, что игроки «Динамо» сразу побегут, будут накрывать. Пошла нервозность, ошибки. И быстрый гол забили нам - исполнение Цыганкова.
Думаю, в первом тайме мы показали, что разбирали соперника. Очень правильно накрывали, не сели в оборону, не устроили «Сталинград», не ставили автобусы, а старались накрывать на их половине поля. Нам это удавалось. А во втором тайме где-то подсели, силы не безграничны, заканчиваются. И, к сожалению, 0:2 проиграли.
«Динамо» – это гранд нашего чемпионата. У них хорошие футболисты. Если в первом тайме нам удавалось выходить в атаку и создавать моменты, то во втором мы подсели физически, поэтому было тяжеловато.
Чемпионат ты не выиграешь за одну игру. Необходимо набирать очки с теми командами, с которыми ты обязан играть. Пока у нас неудачные результаты с грандами, но мы боремся. У нас цель – еврокубки».
«Днепр-1» уступил «Заре» четвертое место в таблице УПЛ.
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