Лучкевич: «В матче с «Динамо» не устроили «Сталинград»

Фото: Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич поделился мнением о поражении «Динамо» (0:2) в матче 12 тура УПЛ.

Думаю, в первом тайме мы показали, что разбирали соперника. Очень правильно накрывали, не сели в оборону, не устроили «Сталинград», не ставили автобусы, а старались накрывать на их половине поля. Нам это удавалось. А во втором тайме где-то подсели, силы не безграничны, заканчиваются. И, к сожалению, 0:2 проиграли.

«Динамо» – это гранд нашего чемпионата. У них хорошие футболисты. Если в первом тайме нам удавалось выходить в атаку и создавать моменты, то во втором мы подсели физически, поэтому было тяжеловато.

Чемпионат ты не выиграешь за одну игру. Необходимо набирать очки с теми командами, с которыми ты обязан играть. Пока у нас неудачные результаты с грандами, но мы боремся. У нас цель – еврокубки».