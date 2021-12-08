Лучший арбитр 2021-го года завершает карьеру

Брих отсудил последний матч на международном уровне

Феликс Брих / Фото: Twitter

Немецкий арбитр Феликс Брих обслужил последний матч на международном уровне – в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов между «Реалом» и «Интером» (2:0).

Как сообщает Bild, Брих завершит карьеру арбитра 31-го декабря. 46-летний Брих отработал на 86 матчах Лиги чемпионов (в 2017-м обслуживал финал турнира), а также 15-ти матчах Лиги Европы (в 2014-м году обслуживал финал турнира).

Кроме того, Брих работал на Евро-2016, Евро-2020, а также на ЧМ-2014 и ЧМ-2018.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Бриха лучшим арбитром 2021-го года.