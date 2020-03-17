Игрок «Днепра-1»: «Мы неважно провели первую часть первенства, поэтому нужно наверстывать упущенное»
Лучший бомбардир «Днепра-1»: «Чтобы тебя увидели в сборной, нужно много работать»
Довбик мечтает сыграть в составе сборной Украины
17 марта 16:27
Артем Довбик / Фото: scdnipro1.com.ua
В 18-ом туре УПЛ гол форварда «Днепра-1» Артема Довбика принес его команде победу над «Ворсклой». Довбик мечтает выступать в составе сборной Украины, но считает, что предстоит еще много работы до его дебюта в национальной команде.
Естественно, не могу не спросить тебя о сборной Украины, куда ты когда-то вызвался. Мечта сыграть сине-желтых тебя не оставляет?
Нет, конечно. Но для того, чтобы попасть на карандаш наставников национальной команды, еще нужно много работать.
В сборной Украины сейчас существует если и не проблема, то дефицит забивных форвардов. Сможешь на своем примере доказать обратное?
Не хочу бросаться словами, что-то загадывать. Время покажет…
Напомним, что по мнению Артема, нападающий в УПЛ должен забивать не менее 10-и мячей.