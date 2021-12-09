Санжар: «Победа «Шахтера» над «Львовом» со счетом 6:1 – не столь убедительна»
Лучший бомбардир клуба Первой лиги находится на просмотре во «Львове»
Форвард уже выступал за львовян
16:17
Фото: Нива Т
Нападающий тернопольской «Нивы» Сергей Кисленко может оказаться во «Львове».
На данный момент 23-летний игрок находится на просмотре во львовской команде. Его оценивает тренерский штаб команды во главе с Олегом Дулубом.
Если Кисленко подойдет, он подпишет контракт с командой УПЛ. Правда, «Львову» придется выплатить небольшую компенсацию.
Кисленко является лучшим бомбардиром «Нивы» в Первой лиге. Он забил 8 мячей в 20 матчах первого круга. Его команда идет 5-й в таблице.
Также он уже играл за «Львов» в сезоне 2017/18. Правда, закрепиться в команде не смог, проведя лишь один матч в УПЛ.
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