Лучший бомбардир «Миная» высказался о своем возможном переходе в «Колос»

Анатолий Нуриев / Фото: Динамомания

Экс-форвард «Миная» Анатолий Нуриев высказался о своем будущем.

Сейчас я нахожусь уже в статусе свободного агента, но определенности по поводу дальнейшего будущего пока что нет. Хочется продолжить карьеру в команде, в которой будет карьерный рост. Не важно, будет это Украина или другой чемпионат.

«Колос»? Пока это только разговоры, никакой конкретики.

Сейчас пока еще восстанавливаюсь после травмы руки, думаю, еще недельку, а потом смогу тренироваться. Поэтому поеду в сборную Азербайджана, но в игре с Турцией в Анаталье, скорее всего, еще не сыграю».