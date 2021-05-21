Ориховский объявил об уходе из «Колоса»
Лучший бомбардир «Миная» высказался о своем возможном переходе в «Колос»
Сейчас Нуриев находится в статусе свободного агента
Анатолий Нуриев / Фото: Динамомания
Экс-форвард «Миная» Анатолий Нуриев высказался о своем будущем.
«Не хочется рассуждать на тему «Миная» и почему команда вылетела из Премьер-лиги.
Сейчас я нахожусь уже в статусе свободного агента, но определенности по поводу дальнейшего будущего пока что нет. Хочется продолжить карьеру в команде, в которой будет карьерный рост. Не важно, будет это Украина или другой чемпионат.
«Колос»? Пока это только разговоры, никакой конкретики.
Сейчас пока еще восстанавливаюсь после травмы руки, думаю, еще недельку, а потом смогу тренироваться. Поэтому поеду в сборную Азербайджана, но в игре с Турцией в Анаталье, скорее всего, еще не сыграю».
Ранее стало известно, что Нуриев перейдет в «Колос» в ближайшее время.
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