Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ не интересен. Поворознюк рассказал, кого из «Динамо» в «Ингульце» точно не будет

Также президент команды заявил, что они не собираются становится фарм-клубом киевлян

Александр Поворознюк / Фото: Facebook Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал информацию о возможной аренде четверых игроков «Динамо»:

Речь идет о футболистах, но не об этих (Артем Шабанов, Александр Андриевский, Денис Антюх и лучший бомбардир сезона-2020/21 УПЛ Владислав Кулач). И о выкупе контрактов, а не об аренде. Никакого фарм-клуба из «Ингульца» не будет. Весь интернет трещит о том, что «Ингулец» – новый фарм-клуб «Динамо». Этого не будет, ребята. Может скажете, о каких игроках речь? Будет конкретика, тогда и буду говорить. Пока никакой конкретики нет. Абсолютно никакой. Ранее Поворознюк обещал грандиозную закупку. Даже усиление из топ-лиг Европы.