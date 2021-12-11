Лучший бомбардир «Реала» восстановился и готов сыграть с «Атлетико» в дерби

Также в общую группу вернулся еще один звездный форвард

Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

Завтра, 12 декабря, состоится матч 17-го тура Примеры между мадридскими «Реалом» и «Атлетико».

В общую группу «сливочных» вернулся лучший бомбардир и капитан команды Карим Бензема.

Француз получил повреждение в самом начале матча с «Сосьедадом» и пропустил игру Лиги чемпионов с «Интером». Его место в составе временно занимал Лука Йович.

Мадридцы пока не публиковали официальной информации об участии нападающего в дерби столицы, но тренер «бланкос» Карло Анчелотти заявил, что Карим будет готов к матчу.

К тому же, специалист заявил, что впервые с августа на поле сможет появится Гарет Бэйл. Валлиец пропустил всю осень из-за травмы.

Бензема является самым результативным футболистом «Реала» в этом сезоне. За 20 матчей француз забил 17 голов и оформил 8 ассистов.

Даже не Бензема. Форвард «Реала» признан лучшим игроком Примеры в ноябре.