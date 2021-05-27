Кавани – самый возрастной игрок «Манчестер Юнайтед», забивавший в финале еврокубков
Лучший день в их жизни. Как «Вильярреал» награждали первым в истории клуба большим европейским трофеем
Команда Эмери переиграла МЮ в финале Лиги Европы
07:49
Фото: Getty Images
Вашему вниманию видео церемонии награждения «Вильярреала» после победы в Лиге Европы над «Манчестер Юнайтед» (1:1, пен 11:10).
Отметим, что это лишь третий титул для «Вильярреала» в истории клуба. Раньше команда дважды побеждала в Кубке Интертото.
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