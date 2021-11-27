«Лучший день в моей жизни». Мбаппе выпустил комикс о своей жизни, где посвятил главу «Реалу»

Француз в подростковом возрасте посещал «Сантьяго Бернабеу» и виделся с Зиданом и Роналду

Килиан Мбаппе / фото - UEFA

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выпустил комикс о своей жизни, сообщает издание Marca.

Целая глава посвящена тому, как в 14-летнем возрасте игрок по приглашению Зинедина Зидана посетил стадион «Реала» – «Сантьяго Бернабеу».

ЗиЗу лично встретил игрока в Мадриде, а перед тем как сесть к легендарному соотечественнику в машину Мбаппе спросил, нужно ли ему снимать обувь, так как боялся запачкать салон.

Молодой игрок прибыл на базу «бланкос», где встретил своего кумира Криштиану Роналду, с которым сделал фотографию. Примечательно, что фотографировал их не кто иной как сам Зидан.

Мбаппе описывает посещение «Бернабеу» и встречу с кумирами как лучший день в своей жизни.

Француз мог этим летом перейти в мадридский гранд, но ПСЖ отказался продавать его за 200 миллионов евро. Следующим летом его контракт с парижанами истекает, и все идет к тому, что форвард перейдет в стан «сливочных» на правах свободного агента.

Напомним, президент «Реала» планирует объединить в команде Холанда и Мбаппе.

