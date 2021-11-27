«Лучший день в моей жизни». Мбаппе выпустил комикс о своей жизни, где посвятил главу «Реалу»
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выпустил комикс о своей жизни, сообщает издание Marca.
Целая глава посвящена тому, как в 14-летнем возрасте игрок по приглашению Зинедина Зидана посетил стадион «Реала» – «Сантьяго Бернабеу».
ЗиЗу лично встретил игрока в Мадриде, а перед тем как сесть к легендарному соотечественнику в машину Мбаппе спросил, нужно ли ему снимать обувь, так как боялся запачкать салон.
Молодой игрок прибыл на базу «бланкос», где встретил своего кумира Криштиану Роналду, с которым сделал фотографию. Примечательно, что фотографировал их не кто иной как сам Зидан.
Мбаппе описывает посещение «Бернабеу» и встречу с кумирами как лучший день в своей жизни.
Француз мог этим летом перейти в мадридский гранд, но ПСЖ отказался продавать его за 200 миллионов евро. Следующим летом его контракт с парижанами истекает, и все идет к тому, что форвард перейдет в стан «сливочных» на правах свободного агента.
Напомним, президент «Реала» планирует объединить в команде Холанда и Мбаппе.
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