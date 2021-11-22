Лучший гол выходных. Вышел в конце игры, отобрал штрафной у капитана и забил на 90+7 минуте

И это в день празднования 30-летния главной фанатской группировки

Послесловие

Жан-Рикнер Бельгард / Фото - twitter.com/RCSA

Болельщики во Франции – это не только безумные чудаки, которые закидывают поле файерами, выбегают драться с футболистами и бросают бутылки в игроков.

На самом деле, там умеют болеть. И клубы умеют поддерживать своих фанатов.

Ultra Boys 90 – это самая крупная группировка болельщиков «Страсбура», чемпиона Франции 1978/79, который не так давно побеждал в уже не существующем Кубке Лиги.

Как не сложно понять с названия, Ultra Boys 90 основаны в 1990-м году. Но из-за пандемии коронавируса и закрытых трибун они праздновали свой юбилей, свое 30(+1)-летие только в 2021, во время матча против «Реймса» в 14 туре.

#RCSASDR I Au rythme des chants du mur bleu, les diverses générations @UltraBoys90 célèbrent leur trentième anniversaire ! pic.twitter.com/or4Bky2oVr — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) November 21, 2021

«Страсбур» с новым тренером, который впервые в истории вывел «Ренн» в плей-офф Лиги Европы, а затем и в группу Лиги чемпионов, встречался с командой, выигравшей лишь один матч из последних восьми. Казалось, у кого-то намечался приятный вечер с возможностью сделать фанатам подарок – чуть ближе подобраться к зоне еврокубков.

Но гости решили испортить праздник.

Сначала все было красиво: игроки надели на разминку футболки с логотипом Ultra Boys 90, некоторые члены группировки совершили круг почета на «Стад де ла Мено», поотбивали пять футболистам, болельщики устроили прекраснейший перформанс…

На самом деле, весь матч был выступлением фанатов. Они несколько раз по ходу встречи меняли баннеры с фразами по типу: «ты навсегда наша любовь», «в каком бы ты ни был дивизионе, мы с тобой», «мы никогда не отступим», «сквозь годы защищаем нашу честь», «всегда верны своим цветам».

Было красиво. Болельщики поддерживают клуб, а клуб – болельщиков. Идеальный симбиоз.

Вот только на поле все было не лучшим образом. «Страсбур» в прошлом домашнем матче размазал «Лорьян» 4:0, но в этот раз соперник был более конкурентным – забил в середине первого тайма.

Команда Стефана играла без дисквалифицированных левого защитника Каси и форварда Ажорка (5 голов и 5 асистов в сезоне). Но в нападении все равно была блестящая связка Диалло-Гамейро. Вот только лучший бомбардир команды (7 голов) в этой встрече растворился на поле – 1 удар и тот неточный, а экс-игрок ПСЖ, «Севильи» и «Атлетико», вернувшийся в свой первый взрослый клуб, заставил тренера и вратаря после игры защищать его перед журналистами.

В конце первого тайма «Страсбур» заработал пенальти. Кевин пошел его исполнять. И ударил выше ворот – отправил мяч на трибуны. На тот самый сектор, который занимают Ultra Boys 90. Какая ирония судьбы.

Команда из Эльзаса пыталась отыграться – в течение матча нанесла по воротам соперника 21 удар. Но стоящих моментов создала не так уж и много. Если вы любитель статистики xG, то вот показатель хозяев – 2,03 (0,76 пенальти и 0,56 один из нереализованных моментов). Остальные 19 ударов суммарно побрали 0,71. Можете сделать вывод об их остроте.

Время матча подходило к концу, а счет оставался прежним – 0:1. Рефери компенсировал целых 7 минут. И они оказались самыми горячими в поединке: момент «Реймса», потом лучший шанс «Страсбура» с игры (те самые 0,56), еще один момент гостей и вот она, развязка матча…

20-летний Нордин Кандиль лишь второй раз играл за первую команду. В матче 5:1 с «Сент-Этьеном» он за 9 минут успел оформить ассист. А здесь парень спровоцировал капитана соперника на фол – штрафной на последней, 90+7 минуте.

Возле мяча лидер «Страсбура» капитан Томассон, у которого четыре гола в сезоне, и вышедший на 83-й минуте Бельгард. На прошлой неделе он продлил контракт с клубом, хотя, на самом деле, в его игре заметен спад.

Начинал этот сезон вингер в качестве основного игрока. Но постепенно потерял место в старте. 12 матчей в Лиге 1 и ни одного результативного действия.

И вот, неожиданно, при счете 0:1 на 90+7 минуте со штрафного пробивает именно он. Нет смысла описывать словами то, что произошло. Это нужно просто видеть:

«Бельгард сработал хорошо. Он отлично исполнил штрафной. Этот гол должен подарить ему уверенность в себе. Он игрок с невероятными данными, но он должен быть более решительным».

Жульен Стефан, естественно, похвалил футболиста за этот гол. Его «Страсбур» набрал 19 очков после 14 туров и находится в четырех очках от зоны Лиги конференций, в пяти – от зоны Лиги Европы и в шести – от зоны Лиги чемпионов (да, в чемпионате Франции все настолько плотно).

И это команда, которая в прошлом сезоне едва спаслась от вылета. Возможно, их болельщики в этом году получат в подарок не только гол на 90+7 минуте, но и нечто большее.