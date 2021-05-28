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«Лудогорец» интересуется бывшим игроком «Динамо»

Болгары хотят усилить линию защиты
Футбол В Европе
11:25
«Лудогорец» интересуется бывшим игроком «Динамо»
Виторину Антунеш / фото - Twitter

Экс-защитник киевского «Динамо» Виторину Антунеш попал в сферу интересов болгарского «Лудогорца», сообщает издание A Bola.

Левый фулбэк «Спортинга» может покинуть клуб, так как больше не нужен лиссабонцам.

Боссы болгарского клуба пытались подписать игрока еще в январе, но наставник «Спортинга» Рубен Аморим не отпустил португальца посреди сезона.

Помимо «Лудогорца» на 34-летнего защитника также претендует клуб из ОАЭ, который готов сделать игроку щедрое предложение по заработной плате.

В минувшем сезоне Антунеш провел за «львов» 13 матчей во всех соревнованиях, отметился одной голевой передачей и выиграл со «Спортингом» национальное первенство.

Напомним, «Спортинг» желает выкупить Жоау Мариу у «Интера».

Источник: sport.ua
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Теги

Виторину Антунеш Спортинг (Лиссабон) Лудогорец

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