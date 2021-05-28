«Лудогорец» интересуется бывшим игроком «Динамо»

Болгары хотят усилить линию защиты

Виторину Антунеш / фото - Twitter

Экс-защитник киевского «Динамо» Виторину Антунеш попал в сферу интересов болгарского «Лудогорца», сообщает издание A Bola.

Левый фулбэк «Спортинга» может покинуть клуб, так как больше не нужен лиссабонцам.

Боссы болгарского клуба пытались подписать игрока еще в январе, но наставник «Спортинга» Рубен Аморим не отпустил португальца посреди сезона.

Помимо «Лудогорца» на 34-летнего защитника также претендует клуб из ОАЭ, который готов сделать игроку щедрое предложение по заработной плате.

В минувшем сезоне Антунеш провел за «львов» 13 матчей во всех соревнованиях, отметился одной голевой передачей и выиграл со «Спортингом» национальное первенство.

Напомним, «Спортинг» желает выкупить Жоау Мариу у «Интера».