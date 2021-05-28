«Спортинг» выкупит Жоау Мариу
«Лудогорец» интересуется бывшим игроком «Динамо»
Болгары хотят усилить линию защиты
Виторину Антунеш / фото - Twitter
Экс-защитник киевского «Динамо» Виторину Антунеш попал в сферу интересов болгарского «Лудогорца», сообщает издание A Bola.
Левый фулбэк «Спортинга» может покинуть клуб, так как больше не нужен лиссабонцам.
Боссы болгарского клуба пытались подписать игрока еще в январе, но наставник «Спортинга» Рубен Аморим не отпустил португальца посреди сезона.
Помимо «Лудогорца» на 34-летнего защитника также претендует клуб из ОАЭ, который готов сделать игроку щедрое предложение по заработной плате.
В минувшем сезоне Антунеш провел за «львов» 13 матчей во всех соревнованиях, отметился одной голевой передачей и выиграл со «Спортингом» национальное первенство.
Напомним, «Спортинг» желает выкупить Жоау Мариу у «Интера».
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