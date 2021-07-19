«Лудогорец» Пластуна может встретиться с «Ференцварошем» Зубкова и Харатина в Лиге Европы
Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Определились три пары Основного пути и пять – из Пути чемпионов.
Основной путь
«Яблонец» Чехия – «Селтик» Шотландия / «Мидтьюлланд» Дания
«Рапид» Австрия / «Спарта» Чехия – «Анортосис» Кипр
«ПСВ Нидерланды / «Галатасарай» Турция – «Сент-Джонстон» Шотландия
Путь чемпионов
«Динамо» Загреб Хорватия / «Омония» Кипр – «Легия» Польша / «Флора» Эстония
«Мура» Словения / «Лудогорец» Болгария – «Ференцварош» Венгрия / «Жальгирис» Литва
«Кайрат» Казахстан / «Црвена Звезда» Сербия – «Алашкерт» Армения / «Шериф» Молдова
«Линкольн» Гибралтар / ЧФР Румыния – «Слован» Братислава Словакия / «Янг Бойз» Швейцария
«Олимпиакос» Греция / «Нефтчи» Азербайджан – «Мальме» Швеция / ХИК Финляндия
Отметим, что команды, уступившие во втором отборочном раунде Лиги чемпионов попадут в третий раунд второго по значимости еврокубка.
Матчи второго раунда Лиги чемпионов состоятся 20/21 и 27/28 июля. Поединки третьего отборочного этапа Лиги Европы пройдут 5 и 12 августа.
Ранее определился первый соперник «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов.
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