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«Лудогорец» Пластуна может встретиться с «Ференцварошем» Зубкова и Харатина в Лиге Европы

Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации еврокубка
Футбол Лига Европы UEFA
14:35
«Лудогорец» Пластуна может встретиться с «Ференцварошем» Зубкова и Харатина в Лиге Европы
Фото - UEFA

Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Определились три пары Основного пути и пять – из Пути чемпионов.

Основной путь

«Яблонец» Чехия – «Селтик» Шотландия / «Мидтьюлланд» Дания

«Рапид» Австрия / «Спарта» Чехия – «Анортосис» Кипр

«ПСВ Нидерланды / «Галатасарай» Турция – «Сент-Джонстон» Шотландия

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб Хорватия / «Омония» Кипр – «Легия» Польша / «Флора» Эстония

«Мура» Словения / «Лудогорец» Болгария – «Ференцварош» Венгрия / «Жальгирис» Литва

«Кайрат» Казахстан / «Црвена Звезда» Сербия – «Алашкерт» Армения / «Шериф» Молдова

«Линкольн» Гибралтар / ЧФР Румыния – «Слован» Братислава Словакия / «Янг Бойз» Швейцария

«Олимпиакос» Греция / «Нефтчи» Азербайджан – «Мальме» Швеция / ХИК Финляндия

Отметим, что команды, уступившие во втором отборочном раунде Лиги чемпионов попадут в третий раунд второго по значимости еврокубка.

Матчи второго раунда Лиги чемпионов состоятся 20/21 и 27/28 июля. Поединки третьего отборочного этапа Лиги Европы пройдут 5 и 12 августа.

Ранее определился первый соперник «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов.

Сергей Стаднюк
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Теги

Мидтьюлланд Сент-Джонстон

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