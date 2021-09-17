«Лудогорец» Пластуна не смог переиграть бывший клуб Довбыка в Лиге Европы

Украинец провел на поле весь матч

Игорь Пластун / Фото - Лудогорец

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Мидтьюлланд» на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем».

Окончательный счет матча был установлен еще до перерыва. Команды обменялись голами Исаксена и Десподова.

Защитник гостей Игорь Пластун провел на поле всю встречу. Украинец получил среднюю оценку 6.8 от SofaScore.

«Мидтьюлланд» и «Лудогорец» стартовали в основной сетке турнира с одним очком в активе.

Лига Европы. Групповой этап, первый тур

«Мидтьюлланд» – «Лудогорец» 1:1

Голы: Исаксен, 3 – Десподов, 32

«Мидтьюлланд»: Олафссон, Дальсгор, Святченко, Жуниньо, Андерссон, Нвадике, Эвандер, Паулиньо Силва (Колс, 85), Исаксен (Станге, 75), Систо (Шарлес, 86), Жуниор Брумадо (Мабил, 75).

«Лудогорец»: Кахлина, Сисиньо, Пластун, Жозуэ Са, Недялков (Пинас, 54), Алекс Сантана (Янков, 74), Гонсалвес, Баджи, Текпетей (Вердон, 74), Ману (Сотириу, 54), Десподов (Тшибота, 61).

Предупреждения: Нвадике – Баджи, Алекс Сантана, Сисиньо