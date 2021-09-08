Чемпионат Европы. Испания – Финляндия. Видео трансляция
Луис Энрике: «Не думаю, что у Испании может быть лучше тренер, чем Гвардиола»
Наставник назвал своего потенциального преемника
09:28
Фото: AS
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал наставника, которого хотел бы видеть во главе команды после себя. Слова тренера приводит Goal.com.
«Я бы хотел, чтобы Гвардиола был главным тренером сборной Испании. Мне бы это понравилось. Было бы идеально.
Я бы хотел увидеть нашу национальную команду с отпечатком его стиля. Не думаю, что у Испании может быть тренер лучше».
Испания идет лидером группы B отбора на ЧМ-2022.
Сам Пеп признался, что хотел бы возглавить национальную команду.
Комментарии 0