Три испанских гранда претендуют на аргентинца, которым интересуется «Шахтер»
Луис Энрике опроверг наличие переговоров с «Манчестер Юнайтед»
Тренер назвал информацию – шуткой
21 ноября 18:29
Фото: Sky Sports
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике опроверг наличие переговоров с «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что испанец может возглавить МЮ после ухода Уле-Гуннара Сульшера. Впрочем, эту информацию Энрике назвал шуткой, сообщает La Stampa.
«МЮ? Сегодня же не 1 апреля».
Сульшер был уволен после поражения от «Уотфорда» (1:4). Команду временно возглавил Майкл Кэррик.
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