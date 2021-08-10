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Луиш Каштру нашел себе новую команду

Специалист уехал на заработки после «Шахтера»
Футбол В мире
17:28
Луиш Каштру нашел себе новую команду
Луиш Каштру / фото - FootBoom

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру возглавил катарский «Аль-Духайль», сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.

Команда стала вице-чемпионом Катара в прошлом сезоне.

Португальский специалист возглавлял «горняков» в период с 2019 по 2021 год. За это время он выиграл с командой УПЛ в сезоне 19/20.

В минувшей кампании коллектив под его руководством уступил внутренне первенство, Кубок и Суперкубок страны «Динамо», после чего покинул клуб.

Ранее специалиста критиковал голкипер донецкой команды Андрей Пятов.

Напомним, новый наставник Роберто Де Дзерби уже проиграл первый официальный матч во главе «Шахтера».

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Луиш Каштру

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