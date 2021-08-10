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Луиш Каштру нашел себе новую команду
Специалист уехал на заработки после «Шахтера»
Луиш Каштру / фото - FootBoom
Экс-наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру возглавил катарский «Аль-Духайль», сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.
Команда стала вице-чемпионом Катара в прошлом сезоне.
#AlDuhail pic.twitter.com/SQSRaUpGwY— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) August 10, 2021
Португальский специалист возглавлял «горняков» в период с 2019 по 2021 год. За это время он выиграл с командой УПЛ в сезоне 19/20.
В минувшей кампании коллектив под его руководством уступил внутренне первенство, Кубок и Суперкубок страны «Динамо», после чего покинул клуб.
Ранее специалиста критиковал голкипер донецкой команды Андрей Пятов.
Напомним, новый наставник Роберто Де Дзерби уже проиграл первый официальный матч во главе «Шахтера».