Луиш Каштру нашел себе новую команду

Специалист уехал на заработки после «Шахтера»

Луиш Каштру / фото - FootBoom

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру возглавил катарский «Аль-Духайль», сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.

Команда стала вице-чемпионом Катара в прошлом сезоне.

Португальский специалист возглавлял «горняков» в период с 2019 по 2021 год. За это время он выиграл с командой УПЛ в сезоне 19/20.

В минувшей кампании коллектив под его руководством уступил внутренне первенство, Кубок и Суперкубок страны «Динамо», после чего покинул клуб.

Ранее специалиста критиковал голкипер донецкой команды Андрей Пятов.

Напомним, новый наставник Роберто Де Дзерби уже проиграл первый официальный матч во главе «Шахтера».