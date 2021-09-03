Лукаку дублем помог Бельгии разгромить Эстонию в матче с 7 голами

Эстонцы даже лидировали по ходу встречи

Ромелу Лукаку / фото - beIN SPORTS

В матче квалификационного этапа ЧМ-2022 сборная Бельгии на выезде расправилась с Эстонией.

На удивление всех, счет открыли именно хозяева. Кяйт смог пробить Куртуа уже на 2 минуте.

Вскоре Ваннакен сравнял счет, а после Лукаку сначала вывел команду вперед, а потом уже удвоил преимущество.

Витцель довел счет до разгромного, а Фоке сделал отставание бельгийцев недосягаемым.

На 83 минуте эстонцы сумели забить второй гол усилиями Сорги, но разрыв был слишком большим, чтобы отыграться.

ЧМ-2022. Квалификация. Группа Е

Эстония – Бельгия 2:5

Голы: Кейт, 2, Сорги, 83 – Ваннакен, 22, Лукаку, 29, 52, Витцель, 65, Фоке, 76

Эстония: Хейн, Кууск, Метс, Тамм, Пикк (Калласте, 69), Крейда, Пури (Лиландер, 80), Васильев (Зенев, 86), Саппинен (Сорга, 69), Аньер (Синявский, 80), Кяйт.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд (Дендонкер, 83), Боята, Денайер, Карраско (Лукебакио, 83), Ванакен, Витцель, Азар (Локонга, 74), Салемакерс (Фоке, 66), Троссард, Лукаку (Бентеке, 74).

Предупреждения: Лукаку (47), Тамм (55), Салемакерс (61).

ЧМ-2022. Квалификация. Группа Е

Чехия – Беларусь 1:0

Голы: Барак, 34

Чехия: Вацлик, Калас, Матею, Цоуфал, Крал (Садилек, 63), Голеш, Янкто (Змргал, 77), Барак (Тецл, 90), Соучек, Долежал (Выдра, 63), Гложек (Пешек, 78).

Беларусь: Черник, Золотов (Шевченко, 85), Рахманов, Швецов (Скавыш, 89), Бегунов, Эбонг (Концевой, 89), Корзун, Климович (Быков, 64), Сачивко, Лисакович, Антилевский (Юзепчук, 64).

Предупреждения: Калас (46), Эбонг (73).