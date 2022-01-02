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Лукаку: «Есть три топ-клуба: «Реал», «Барселона» и «Бавария», о которых мечтают все»

Форвард играет за «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:50
Лукаку: «Есть три топ-клуба: «Реал», «Барселона» и «Бавария», о которых мечтают все»
Фото: Sky Sports

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку неожиданно заявил в интервью Sky Sport Italia, что в Европе есть лишь три топ-команды, не упомянув при этом свой нынешний клуб.

«Есть три команды топ-уровня: «Барселона», «Реал», «Бавария». Все игроки мечтают о них, это правда. Я думал, что окажусь в одном из этих клубов после «Интера». Этого не произошло, и я сказал: «Есть лишь один клуб, где я могу представить себя. Это «Челси».

Прошлым летом я не думал о переходе в «Челси» до тех пор, пока они не пришли с предложением. Симоне Индзаги очень хорошо вел себя со мной».


Можно ли сказать, что вы остались бы в «Интере», если бы вам предложили новый контракт?

«Да. Когда «Челси» связался со мной, то это был вызов. Еще и потому, что меня очень волновал тот факт, что я так и не выиграл АПЛ за 8 лет.

Было сложно отказаться от возможности вернуться в АПЛ и оказаться в клубе, за который я болел с детства».


Ранее Лукаку раскритиковал Томаса Тухеля.

Лондонцы заплатили за него 115 миллионов евро летом.

Андрей Усмонов
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Ромелу Лукаку Челси

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