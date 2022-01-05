Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Лукаку извинился перед фанатами «Челси»: «Сделаю все, чтобы вернуть ваше доверие»

Форвард «синих» хочет забыть неприятную историю
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:53
Лукаку извинился перед фанатами «Челси»: «Сделаю все, чтобы вернуть ваше доверие»
Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку извинился перед фанатами клуба за критику в адрес главного тренера Томаса Тухеля. Его слова приводит пресс-служба «синих».

«Дорогие фанаты, я сожалею о том, что расстроил вас. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и я отдаю себе отчет в том, что вы расстроены.

Разумеется, теперь мне нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу, усердно работая на тренировках и во время матчей, отдавая все силы ради победы.

Также я прошу прощения у тренера, у партнеров, у руководства, поскольку считаю, что мои комментарии последовали в неподходящий момент.

Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я демонстрировал свою лучшую игру на благо команды».


Ранее сообщалось, что Лукаку может покинуть «Челси», воссоединившись с Антонио Конте в «Тоттенхэме».


Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ромелу Лукаку Челси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Источник: «Реал» окончательно отказался от трансфера Рюдигера
Источник: «Реал» окончательно отказался от трансфера Рюдигера
Футбол Примерa (Испания)
04 января 17:25
«Челси» оштрафует Лукаку на 600 тысяч евро
«Челси» оштрафует Лукаку на 600 тысяч евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
04 января 12:51
Тухель включит Лукаку в заявку на матч против «Тоттенхэма»
Тухель включит Лукаку в заявку на матч против «Тоттенхэма»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
04 января 12:50
Лукаку решили оставить в «Челси»
Лукаку решили оставить в «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
04 января 08:35
Тьяго Силва: «Никогда не думал, что проведу три года в «Челси»
Тьяго Силва: «Никогда не думал, что проведу три года в «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
03 января 21:10
Рюдигер провел переговоры сразу с четырьмя топ-клубами, но еще может остаться в «Челси»
Рюдигер провел переговоры сразу с четырьмя топ-клубами, но еще может остаться в «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
03 января 20:19

Новости: Футбол

Палкин анонсировал новые проекты «Шахтера»
Палкин анонсировал новые проекты «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
07:59
Лукаку извинился перед фанатами «Челси»: «Сделаю все, чтобы вернуть ваше доверие»
Лукаку извинился перед фанатами «Челси»: «Сделаю все, чтобы вернуть ваше доверие»
Премьер-Лига (Англия)
07:53
Миколенко: «С Зинченко можем жить неподалеку»
Миколенко: «С Зинченко можем жить неподалеку»
Украинские легионеры
07:46
Миколенко: «Не обижен на Яремчука за празднование гола в ворота «Динамо»
Миколенко: «Не обижен на Яремчука за празднование гола в ворота «Динамо»
Лига чемпионов UEFA
04 января 23:00
Палкин: «УПЛ не готова к формату с 16 командами»
Палкин: «УПЛ не готова к формату с 16 командами»
Украинская Премьер-лига
04 января 22:39
Громкие противостояния уже в 1/8 финала – ПСЖ, «Монако» и другие узнали соперников в Кубке Франции
Громкие противостояния уже в 1/8 финала – ПСЖ, «Монако» и другие узнали соперников в Кубке Франции
В Европе
04 января 22:14
Безус включен в символическую сборную чемпионата Бельгии из игроков, у которых истекает контракт
Безус включен в символическую сборную чемпионата Бельгии из игроков, у которых истекает контракт
Украинские легионеры
04 января 21:49
Райола дал обещание. «Барселона» сможет подписать Холанда, если найдет на него деньги
Райола дал обещание. «Барселона» сможет подписать Холанда, если найдет на него деньги
Примерa (Испания)
04 января 21:26
Маркевич: «Обратил внимание на Довбыка в его 18 лет»
Маркевич: «Обратил внимание на Довбыка в его 18 лет»
Украинская Премьер-лига
04 января 21:02
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Все новости