Лукаку извинился перед фанатами «Челси»: «Сделаю все, чтобы вернуть ваше доверие»

Форвард «синих» хочет забыть неприятную историю

Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку извинился перед фанатами клуба за критику в адрес главного тренера Томаса Тухеля. Его слова приводит пресс-служба «синих».

«Дорогие фанаты, я сожалею о том, что расстроил вас. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и я отдаю себе отчет в том, что вы расстроены.

Разумеется, теперь мне нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу, усердно работая на тренировках и во время матчей, отдавая все силы ради победы.

Также я прошу прощения у тренера, у партнеров, у руководства, поскольку считаю, что мои комментарии последовали в неподходящий момент.

Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я демонстрировал свою лучшую игру на благо команды».



Ранее сообщалось, что Лукаку может покинуть «Челси», воссоединившись с Антонио Конте в «Тоттенхэме».