Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
19:45
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер».
Бельгийский форварда попросил агентов рассмотреть вариант о возвращении. Его не устраивает ситуация в «Челси».
Как сообщает gazzetta.it, бельгиец готов пойти на снижение зарплаты. В «Челси» он получает 12,5 миллиона евро.
«Интер» не готов платить большие деньги за игрока и может рассмотреть вариант с арендой.
Впрочем, у клуба другие интересы. Миланцы хотят приобрести игрока «Сассуоло».
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