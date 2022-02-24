Лукаку хочет вернуться в «Интер»

Форвард готов снизить зарплату

Фото: BBC

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер».

Бельгийский форварда попросил агентов рассмотреть вариант о возвращении. Его не устраивает ситуация в «Челси».

Как сообщает gazzetta.it, бельгиец готов пойти на снижение зарплаты. В «Челси» он получает 12,5 миллиона евро.

«Интер» не готов платить большие деньги за игрока и может рассмотреть вариант с арендой.

Впрочем, у клуба другие интересы. Миланцы хотят приобрести игрока «Сассуоло».