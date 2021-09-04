Лукаку дублем помог Бельгии разгромить Эстонию в матче с 7 голами
Лукаку: «Когда «Челси» сделал третье предложение «Интеру», я знал, что все серьезно»
Форвард не сразу захотел трансфер
4 сентября 15:31
Фото: AFP
Нападающий Ромелу Лукаку рассказал HLN, почему решил перейти из «Интера» в «Челси».
«Когда «Челси» сделал третье предложение, я знал, что все серьезно. Головой я уже не был в «Милане». Челси предлагал 110 млн евро и Дзаппакосту, но «Интер» отказал.
Тогда я сказал Индзаги: «Интер» вытащил меня из дерьма, но я хочу пойти только потому, что это «Челси».
Лукаку забил уже успел забить за «Челси».
За «Интер» он отыграл два года, забив 47 мячей.
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