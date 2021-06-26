Лукаку: «Левандовского и Бензема всегда называют топ-форвардами, а меня – просто хорошим нападающим»

Форварда мотивирует такое сравнение

Ромелу Лукаку / фото - Marca

Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал Sky Sports Italia о своей реакции на то, что люди не считают его форвардом мирового уровня:

«Когда говорят о Левандовском и Бензема, их всегда называют форвардами мирового уровня. А меня всегда называли просто хорошим нападающим. Это было дополнительной мотивацией, хотелось работать и прогрессировать. Думаю, сейчас я вхожу в список лучших. Мне нравятся провокации, и я знаю, как с ними справляться. Мне нужна конкуренция. Если кто-то скажет, что есть форвард лучше меня, то я начну тренироваться еще усерднее. Я не сравниваю себя с Майклом Джорданом, но заметил, что в его характере такое тоже есть. Когда я смотрел «Последний танец», то подумал: «Вау, я не один».

После ухода из «Манчестер Юнайтед», где форварда очень много критиковали за не самую филигранную технику и плохой прием мяча, Лукаку преобразился и вышел на совершенно другой уровень. Под руководством Антонио Конте в «Интере» бельгиец стал одним из лучших нападающих планеты.

В минувшем сезоне он провел 44 матча за «нерадзурри», в которых оформил 40 голевых действий, и занял 2 место в бомбардирской гонке Серии А, уступив лишь Криштиану Роналду.

Но, вскоре у Лукаку будет возможность поквитаться с КриРо, ведь в 1/8 Евро-2020 Бельгия встретится со сборной Португалии.

Напомним, Роналду побил мировой рекорд на уровне сборных.