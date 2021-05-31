«Интер» намерен сохранить Лукаку
Лукаку – лучший игрок сезона Серии А
Также лига назвала лучшего вратаря, защитника, полузащитника и форварда
20:36
Ромалу Лукаку / Фото: Inter.it
Серия А на официальном сайте сообщила, что нападающий «Интера» Ромелу Лукаку стал лучшим футболистом сезона 2020/2021 гг.
Лукаку в прошедшем сезоне забил 24 мяча и сделал 11 голевых передач.
Также лучшим вратарем сезона признали Джанлуиджи Доннарумму («Милан»), лучшим защитником – Кристиана Ромеро («Аталанта»), лучшим полузащитником – Николо Бареллу («Интер»), лучшим нападающим – Криштиану Роналду («Ювентус»), лучшим молодым игроком – Душанв Влаховичв («Фиорентина»).
Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет подписать Лукаку.
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