Симоне Индзаги договорился с «Интером». Сделка будет заключена в ближайшее время
Лукаку может вернуться в бывший клуб
Бельгиец хочет покинуть команду вслед за Конте
13:12
Ромелу Лукаку / фото - Twitter
Агенты нападающего «Интера» Ромелу Лукаку провели переговоры с «Челси», сообщает издание Het Laatste Nieuws.
28-летний бельгиец опечален уходом Антонио Конте и рассматривает варианты с продолжением карьеры в АПЛ.
«Челси» как раз таки ищет забивного форварда, способного играть в паре с Тимо Вернером. Лукаку, который стал вторым бомбардиром Серии А, – идеальный вариант.
Бельгиец раньше выступал за «аристократов» в период с 2011 по 2014 год, но большую часть этого времени пробыл в арендах.
Напомним, новым тренером «Интера» может стать Симоне Индзаги.
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