Лукаку может вернуться в бывший клуб

Бельгиец хочет покинуть команду вслед за Конте

Ромелу Лукаку / фото - Twitter

Агенты нападающего «Интера» Ромелу Лукаку провели переговоры с «Челси», сообщает издание Het Laatste Nieuws.

28-летний бельгиец опечален уходом Антонио Конте и рассматривает варианты с продолжением карьеры в АПЛ.

«Челси» как раз таки ищет забивного форварда, способного играть в паре с Тимо Вернером. Лукаку, который стал вторым бомбардиром Серии А, – идеальный вариант.

Бельгиец раньше выступал за «аристократов» в период с 2011 по 2014 год, но большую часть этого времени пробыл в арендах.

Напомним, новым тренером «Интера» может стать Симоне Индзаги.