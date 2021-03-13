«Интер» просрочил платеж за трансфер Лукаку
Лукаку намерен остаться в «Интере», несмотря на интерес других клубов
Форвард отклонит все предложения
Ромелу Лукаку / Фото: inter.it
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не покинет команду летом.
Отмечается, что летом «Манчестер Сити» уже контактировал с 27-летним игроком, но трансфер не состоялся. Лукаку доволен в нынешней команде.
Он также намерен отклонить все предложения, которые поступят к нему предстоящим летом. Он интересен также и «Реалу».
В нынешнем сезоне Серии А на счету Лукаку 18 мячей и 8 ассистов.
«Ман Сити» также интересен и Лаутаро Мартинес.
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