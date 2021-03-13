Лукаку намерен остаться в «Интере», несмотря на интерес других клубов

Ромелу Лукаку / Фото: inter.it

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не покинет команду летом.

Отмечается, что летом «Манчестер Сити» уже контактировал с 27-летним игроком, но трансфер не состоялся. Лукаку доволен в нынешней команде.

Он также намерен отклонить все предложения, которые поступят к нему предстоящим летом. Он интересен также и «Реалу».

В нынешнем сезоне Серии А на счету Лукаку 18 мячей и 8 ассистов.

«Ман Сити» также интересен и Лаутаро Мартинес.