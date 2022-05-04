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Лукаку не бажає переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу»

Форвард хоче повернутися у свій колишній клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:54
Лукаку не бажає переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу»
Ромелу Лукаку / Фото - sempreinter
Форвард «Челсі» Ромелу Лукаку не має наміру переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу». Про це в Twitter повідомляє Екрем Конур.

Нагадаємо, що сам бельгієць хоче повернутися в міланський «Інтер», однак італійці не готові платити великі гроші за гравця і може розглянути варіант з орендою.

Втім, у клубу інші інтереси. Міланці хочуть придбати гравця «Сассуоло».

Минулого літа «Челсі» заплатив «Інтеру» понад 100 мільйонів євро за 28-річного футболіста. В поточному розіграші АПЛ на рахунку Лукаку 5 голів в 23 матчах АПЛ. 
Владимир Кириченко
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Теги

Ромелу Лукаку Челси Интер Милан Ньюкасл

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