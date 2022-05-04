Лукаку хочет вернуться в «Интер»
Лукаку не бажає переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу»
Форвард хоче повернутися у свій колишній клуб
22:54
Ромелу Лукаку / Фото - sempreinterФорвард «Челсі» Ромелу Лукаку не має наміру переходити до «Мілану» або «Ньюкаслу». Про це в Twitter повідомляє Екрем Конур.
Нагадаємо, що сам бельгієць хоче повернутися в міланський «Інтер», однак італійці не готові платити великі гроші за гравця і може розглянути варіант з орендою.
Втім, у клубу інші інтереси. Міланці хочуть придбати гравця «Сассуоло».
Минулого літа «Челсі» заплатив «Інтеру» понад 100 мільйонів євро за 28-річного футболіста. В поточному розіграші АПЛ на рахунку Лукаку 5 голів в 23 матчах АПЛ.
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