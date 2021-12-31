Лукаку недоволен количеством игрового времени в «Челси»

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Форвард «Челси» Ромелу Лукаку признался, что хотел бы получать больше игрового времени. Слова бельгийца в Twitter приводит Фабрицио Романо:

Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, в которой будем «чувствовать» друг друга. Это способ помочь команде, потому что ситуация в таблице АПЛ довольно сложная. Он сделал свой выбор. Я продолжаю работать. В какой-то момент я поговорю с Тухелем, и мы оценим ситуацию.

Я постоянно думаю о Милане, о Милане, о Милане... Болельщики «Интера» – лучшие в мире. Я люблю этот город, там прошел лучший этап моей карьеры. Я обожаю Италию. «Интер» – в моем сердце».