Лукаку недоволен количеством игрового времени в «Челси»
Форвард «Челси» Ромелу Лукаку признался, что хотел бы получать больше игрового времени. Слова бельгийца в Twitter приводит Фабрицио Романо:
«Я нахожусь в ситуации, в которой, как мне кажется, тренер мог бы выпускать меня чаще, но я уважаю его выбор. Я должен лишь продолжать работать и ждать своего момента.
Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, в которой будем «чувствовать» друг друга. Это способ помочь команде, потому что ситуация в таблице АПЛ довольно сложная. Он сделал свой выбор. Я продолжаю работать. В какой-то момент я поговорю с Тухелем, и мы оценим ситуацию.
Я постоянно думаю о Милане, о Милане, о Милане... Болельщики «Интера» – лучшие в мире. Я люблю этот город, там прошел лучший этап моей карьеры. Я обожаю Италию. «Интер» – в моем сердце».
В текущем сезоне Лукаку провел за «Челси» 18 игр во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. При этом стоит отметить, что часть поединков бельгиец пропустил из-за травмы.
В турнирной таблице Премьер-лиги «синие» занимают второе место.
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