Лукаку обогнал Неймара, став самым дорогим игроком в истории

Суммарно за форварда заплатили 327 миллионов евро

Фото: Chelsea FC

Нападающий Ромелу Лукаку стал самым дорогим игроком в истории, сообщает Transfer News Live.

Суммарно за трансфер игрока было заплачено 327,56 миллиона евро. Он обошел Неймара по сумме трансферных платежей за одного игрока. За бразильца суммарно заплатили 310,2 миллиона евро.

Лукаку сменил шесть клубов за свою карьеру. Большую часть за него платили английские команды. «Манчестер Юнайтед» он обошелся в 75 миллионов фунтов, а «Челси» – 115 миллионов евро.

Лукаку ранее уже играл за «Челси» в период с 2011 по 2014-й годы.