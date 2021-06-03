Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Лукаку: «Остаюсь в «Интере». Уже общался с новым тренером»

Форварда хочет купить «Челси»
Футбол Серия А (Италия)
08:10
Лукаку: «Остаюсь в «Интере». Уже общался с новым тренером»
Фото: AFP

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку сообщил Het Laatste Nieuws, что не покинет команду летом.

«Я остаюсь. Я уже общался с тем, кто станет новым тренером, пока не могу сказать, с кем.

Это был очень приятный разговор. Вместе с ним я принимаю вызов вновь сделать «Интер» чемпионом».

Вероятно, новым тренером «Интера» будет Симоне Индзаги.

Ранее сообщалось, что пока еще тренер «Лацио» общался с Лукаку.

Интерес к бельгийцу проявляет «Челси».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Интер Ромелу Лукаку

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Лукаку включил себя в топ-5 форвардов мира
Лукаку включил себя в топ-5 форвардов мира
Футбол Серия А (Италия)
08:19
«Интер» не отпустил Лаутаро в «Атлетико»
«Интер» не отпустил Лаутаро в «Атлетико»
Футбол Серия А (Италия)
2 июня 13:10
Абрамович лично займется переговорами по Лукаку
Абрамович лично займется переговорами по Лукаку
Футбол Премьер-Лига (Англия)
1 июня 22:06
Малиновский: «От «Интера» не было никакой конкретики»
Малиновский: «От «Интера» не было никакой конкретики»
Футбол Серия А (Италия)
1 июня 20:02
ПСЖ заплатит 80 миллионов евро за Хакими
ПСЖ заплатит 80 миллионов евро за Хакими
Футбол Лига 1 (Франция)
1 июня 10:27
Лукаку – лучший игрок сезона Серии А
Лукаку – лучший игрок сезона Серии А
Футбол Серия А (Италия)
31 мая 20:36

Новости: Футбол

Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»
Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»
Премьер-Лига (Англия)
11:14
Экс-тренер сборной Украины: «В матче с Северной Ирландией особенно нужно бояться стандартов»
Экс-тренер сборной Украины: «В матче с Северной Ирландией особенно нужно бояться стандартов»
Сборные
11:05
Гризманн провел 47-й матч подряд в составе сборной Франции, обновив исторический рекорд
Гризманн провел 47-й матч подряд в составе сборной Франции, обновив исторический рекорд
Сборные
10:55
Переговоры «Шахтера» и «Бенфики» по Педриньо зашли в тупик
Переговоры «Шахтера» и «Бенфики» по Педриньо зашли в тупик
Украинская Премьер-лига
10:50
Бэйл может остаться в «Реале»
Бэйл может остаться в «Реале»
Примерa (Испания)
10:40
Льорис провел юбилейную 100-ю игру в качестве капитана сборной Франции
Льорис провел юбилейную 100-ю игру в качестве капитана сборной Франции
Сборные
10:33
Трубин: «Первый хейт! Наверное, с каждым футболистом сборной это случается»
Трубин: «Первый хейт! Наверное, с каждым футболистом сборной это случается»
Сборная Украины
10:27
Трент рискует пропустить Евро
Трент рискует пропустить Евро
Сборные
10:20
Анчелотти был во главе «Реала» во время важнейшего матча команды в истории. Посмотрите на этот мощнейший состав
Анчелотти был во главе «Реала» во время важнейшего матча команды в истории. Посмотрите на этот мощнейший состав
Лига чемпионов UEFA
10:15
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости