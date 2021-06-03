Абрамович лично займется переговорами по Лукаку
Лукаку: «Остаюсь в «Интере». Уже общался с новым тренером»
Форварда хочет купить «Челси»
08:10
Фото: AFP
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку сообщил Het Laatste Nieuws, что не покинет команду летом.
«Я остаюсь. Я уже общался с тем, кто станет новым тренером, пока не могу сказать, с кем.
Это был очень приятный разговор. Вместе с ним я принимаю вызов вновь сделать «Интер» чемпионом».
Вероятно, новым тренером «Интера» будет Симоне Индзаги.
Ранее сообщалось, что пока еще тренер «Лацио» общался с Лукаку.
Интерес к бельгийцу проявляет «Челси».
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