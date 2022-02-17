Лукаку похвастался новым элитным спорткаром за 250 тысяч евро

Бельгийский форвард приобрел еще один экземпляр в свой автопарк

Ромелу Лукаку / Фото: Instagram

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку похвастался новым элитным авто в своей коллекции.

Новая машина Лукаку – Maserati MC20 стоимость 250 тысяч евро. Она разгоняется до 100 км/час за 2,9 секунды, а также может развить максимальную скорость 325 км/час.

Отметим, что в автопарке Лукаку также есть Rolls-Royce Ghost, Bently Continental GT Speed и Mercedes-Benz AMG GTR.

Напомним, в феврале Лукаку забил за «Челси» впервые за 6 матчей.