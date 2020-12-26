Лукаку: «Последние результаты «Челси» были не лучшими, и нам нужно догонять лидера»
Форварду удалось забить
08:29
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Фото: BBC#DETAIL_NEWS_UNDER_MAIN_PHOTO_MARKER#
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал BBC победу над «Астон Виллой» (3:1) в матче 19 тура АПЛ.
«Мне нужен был такой матч, как сегодня. Мне было сложно выходить на концовки, но я продолжал работать. Доволен своим выступлением, надо еще поднажать.#Inside_TEXT_Banner#
Стараюсь больше двигаться, и сегодня мне удалось воспользоваться прекрасным навесом. Но мое любимое занятие – это врываться в свободные зоны за счет скорости и мощи.
Теперь «Челси» выступает в роли охотника. Последние результаты были не лучшими, и нам нужно догонять лидера. Каждый матч надо воспринимать как финал. Сегодня мы победили и должны только прибавлять.
Нам была необходима эта победа. Отдаю должное Стивену Джеррарду и его штабу, нам пришлось нелегко. Но за счет нашего уровня мастерства все сложилось успешно».
Лукаку забил свой пятый мяч за «Челси».
Лондонцы победили впервые за три матча.