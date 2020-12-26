Лукаку: «Последние результаты «Челси» были не лучшими, и нам нужно догонять лидера»

Фото: BBC

#DETAIL_NEWS_ABOVE_MAIN_PHOTO_BANNER_MARKER##DETAIL_NEWS_UNDER_MAIN_PHOTO_MARKER#

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал BBC победу над «Астон Виллой» (3:1) в матче 19 тура АПЛ.

Стараюсь больше двигаться, и сегодня мне удалось воспользоваться прекрасным навесом. Но мое любимое занятие – это врываться в свободные зоны за счет скорости и мощи.

Теперь «Челси» выступает в роли охотника. Последние результаты были не лучшими, и нам нужно догонять лидера. Каждый матч надо воспринимать как финал. Сегодня мы победили и должны только прибавлять.

Нам была необходима эта победа. Отдаю должное Стивену Джеррарду и его штабу, нам пришлось нелегко. Но за счет нашего уровня мастерства все сложилось успешно».