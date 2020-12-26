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Лукаку: «Последние результаты «Челси» были не лучшими, и нам нужно догонять лидера»

Форварду удалось забить
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:29
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Лукаку: «Последние результаты «Челси» были не лучшими, и нам нужно догонять лидера»
Фото: BBC
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал BBC победу над «Астон Виллой» (3:1) в матче 19 тура АПЛ.

«Мне нужен был такой матч, как сегодня. Мне было сложно выходить на концовки, но я продолжал работать. Доволен своим выступлением, надо еще поднажать.

Стараюсь больше двигаться, и сегодня мне удалось воспользоваться прекрасным навесом. Но мое любимое занятие – это врываться в свободные зоны за счет скорости и мощи.

Теперь «Челси» выступает в роли охотника. Последние результаты были не лучшими, и нам нужно догонять лидера. Каждый матч надо воспринимать как финал. Сегодня мы победили и должны только прибавлять.

Нам была необходима эта победа. Отдаю должное Стивену Джеррарду и его штабу, нам пришлось нелегко. Но за счет нашего уровня мастерства все сложилось успешно».

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Лукаку забил свой пятый мяч за «Челси».

Лондонцы победили впервые за три матча.

Андрей Усмонов
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