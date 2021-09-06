Лукаку провел 100-й матч за сборную Бельгии

Отметил это достижение он голом

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Бельгия обыграла Чехию (3:0) в матче отбора на ЧМ-2022.

Весь матч отыграл форвард Ромелу Лукаку. Это его 100-я игра за сборную Бельгии, сообщает Opta.

В юбилейной игре он забил мяч, который стал 49-м в составе команды. При этом, у него 49 голов за 49 предыдущих игр.

Всего на счету Ромелу 66 голов за национальную команду.

Летом Лукаку перебрался из «Интера» в «Челси».