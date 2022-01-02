Лукаку недоволен количеством игрового времени в «Челси»
Лукаку раскритиковал Тухеля: «Я недоволен ситуацией»
Форвард хочет играть больше
08:50
Фото: BBC
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку дал интервью Sky Sport Italia, в котором раскритиковал своего главного тренера Томаса Тухеля.
«В физическом плане я в порядке, даже лучше, чем раньше. После двух лет в Италии, где я много работал с тренерами и диетологами «Интера», я в хорошем физическом состоянии.
Но я недоволен сложившейся ситуацией, это нормально. Думаю, Тухель решил использовать другую игровую систему, и я просто не должен сдаваться, а должен продолжать работать и оставаться профессионалом.
Я недоволен ситуацией, но я профессионал и не должен сдаваться».
Лукаку забил лишь пять мячей после перехода. Он сыграл 13 матчей.
Летом за него заплатили 115 миллионов евро.
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