Лукаку раскритиковал Тухеля: «Я недоволен ситуацией»

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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку дал интервью Sky Sport Italia, в котором раскритиковал своего главного тренера Томаса Тухеля.

Но я недоволен сложившейся ситуацией, это нормально. Думаю, Тухель решил использовать другую игровую систему, и я просто не должен сдаваться, а должен продолжать работать и оставаться профессионалом.

Я недоволен ситуацией, но я профессионал и не должен сдаваться».