Лукаку рассказал фанатам «Интера», почему он перешел в «Челси»
Новоиспеченный форвард «Челси» Ромелу Лукаку на своей странице в Twitter опубликовал обращение к фанатам «Интера»:
«Дорогие болельщики «Интера», спасибо вам за то, что приняли меня как своего. Спасибо за то, что я и моя семья чувствовали себя в Милане как дома.
Спасибо за безоговорочную поддержку и любовь, за дополнительную мотивацию после первого сезона. Когда я перешел в «Интер», сразу ощутил, что хорошо проявлю себя в клубе. Любовь и тот прием, с которыми я столкнулся еще в аэропорту, положили начало прекрасной истории.
Я полностью выкладывался на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы заставить вас гордиться.
Наш сезон завершился самым неприятным образом, но вы дали мне силы для того, чтобы продолжать идти вперед. И наша команда сумела выиграть чемпионат.
Надеюсь, вы, друзья, понимаете, почему я перешел в «Челси». Для меня это главный шанс в жизни, и на данном этапе это именно та возможность, о которой я мечтал.
Но не сомневайтесь, я навсегда останусь интериста, потому что без вас я не стал бы тем игроком и человеком, которым сегодня являюсь.
Спасибо – от всего сердца».
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