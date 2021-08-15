Лукаку рассказал фанатам «Интера», почему он перешел в «Челси»

Ромелу Лукаку / фото - FC Chelsea

Новоиспеченный форвард «Челси» Ромелу Лукаку на своей странице в Twitter опубликовал обращение к фанатам «Интера»:

Спасибо за безоговорочную поддержку и любовь, за дополнительную мотивацию после первого сезона. Когда я перешел в «Интер», сразу ощутил, что хорошо проявлю себя в клубе. Любовь и тот прием, с которыми я столкнулся еще в аэропорту, положили начало прекрасной истории.

Я полностью выкладывался на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы заставить вас гордиться.

Наш сезон завершился самым неприятным образом, но вы дали мне силы для того, чтобы продолжать идти вперед. И наша команда сумела выиграть чемпионат.

Надеюсь, вы, друзья, понимаете, почему я перешел в «Челси». Для меня это главный шанс в жизни, и на данном этапе это именно та возможность, о которой я мечтал.

Но не сомневайтесь, я навсегда останусь интериста, потому что без вас я не стал бы тем игроком и человеком, которым сегодня являюсь.

Спасибо – от всего сердца».