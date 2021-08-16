Лукаку: «Разговариваем с Дрогба каждые пару дней»

Форвард «Челси» общается с легендарным ивуарийцем

Дидье Дрогба и Ромелу Лукаку / фото - Premier Ligue

Новоиспеченный нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал клубному сайту о том, как общается с легендарным экс-игроком «аристократов» Дидье Дрогба.

В чем основная разница между Лукаку, переходившим в «Челси» в 18 лет, и Лукаку сейчас?

«Я ощущаю себя более совершенным футболистом. Я старался овладеть всеми навыками, необходимыми нападающему, и хочу и дальше работать над деталями, развивать свои сильные стороны. Я лишь хочу помочь команде побеждать и быть доступным для включения в состав. Хочу, чтобы и моим товарищам было комфортно, чтобы они могли на меня положиться в любой ситуации. У нас был очень понятный разговор с Тухелем, он хочет, чтобы я был заметен, был лидером команды. И я должен для этого использовать все свои навыки. Мне нравится система, по которой играет «Челси», и при этом я способен адаптироваться. Надо лишь знать сильные стороны партнеров, знать, как мы работаем без мяча».

В социальных сетях мы видели, что вы очень близки с Дидье Дрогба, легендой клуба. Общались ли вы в последние недели?

«Наши отношения очень много значат для меня. Мы говорим не то что каждый месяц – раз в несколько дней! У нас есть чат, в котором мы постоянно болтаем, и за последние недели я общался с ним особенно активно. У меня было к нему много вопросов, он многих в клубе знает, так что я подготовлен. Теперь надо лишь получше познакомиться с игроками, тренером, а также как можно скорее получить возможность играть».

Лукаку уже играл за «Челси» в период с 2011 по 2014 год, но не закрепился в основном составе и был продан в «Эвертон».

Дрогба же защищал цвета «аристократов» с 2004 по 2012 год, а также с 2014 по 2015. Ивуариец является легендой клуба и занимает вторую строчку в списке бомбардиров «Челси» с 164 голами.

Ранее в сети появилось видео, как 17-летний Лукаку расчувствовался, впервые побывав на стадионе лондонского гранда «Стэмфорд Бридж».