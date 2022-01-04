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Лукаку решили оставить в «Челси»

Форвард помирился с Тухелем
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:35
Лукаку решили оставить в «Челси»
Фото: Sky Sports

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку остается в команде.

Форвард помирился с тренером Томасом Тухелем. Также он извинился перед всей командой.

Как сообщает Sky Sports, бельгиец жалеет о своем интервью, о чем сообщил всей команде. Тухель принял его извинения.

Лукаку может сыграть уже в ближайшем матче «Челси» против «Тоттенхэма».

На его счету пять мячей в 13 матчах АПЛ.

Андрей Усмонов
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Челси Ромелу Лукаку

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