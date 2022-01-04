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Лукаку решили оставить в «Челси»
Форвард помирился с Тухелем
08:35
Фото: Sky Sports
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку остается в команде.
Форвард помирился с тренером Томасом Тухелем. Также он извинился перед всей командой.
Как сообщает Sky Sports, бельгиец жалеет о своем интервью, о чем сообщил всей команде. Тухель принял его извинения.
Лукаку может сыграть уже в ближайшем матче «Челси» против «Тоттенхэма».
На его счету пять мячей в 13 матчах АПЛ.
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