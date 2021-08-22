Лукаку: «Сегодня я выступил доминирующе»

Форвард в первом после возвращения в «Челси» матче бельгиец отметился голом

Фото: facebook.com/ChelseaFC

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в эфире Sky Sports прокомментировал результат матча 2-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:0).



Я очень доволен победой. Мы отлично играли, доминировали, могли забивать больше.

Как оцениваю свое выступление? Как доминирующее. Я стараюсь постоянно работать над собой, каждый раз становиться лучше. Команда тоже прогрессирует.

АПЛ – соревнование с невероятной конкуренцией. Но мы готовы к любым вызовам. У нас очень амбициозная и талантливая команда, мы – победители Лиги чемпионов, но все равно продолжаем развиваться и голодны к победам. 2

Напомним, что главный тренер «синих» Томас Тухель также отметил гол Лукаку в лондонском дерби.