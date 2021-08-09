Лукаку станет игроком «Челси» на этой неделе

Форвард покинет Италию

Фото: AFP

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в ближайшее время перейдет в «Челси».

Клубы согласовали трансфер бельгийца за 115 миллионов евро. Документы на переход уже готовятся юристами.

На этой неделе Лукаку прилетит в Лондон для завершения трансфера. Он играл в «Челси» с 2011 по 2014-й годы.

Изначально, «Челси» хотел купить Эрлинга Холанда, но «Боруссия» Д не отпустила игрока.

«Интер» уже нашел замену Лукаку.