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Лукаку станет игроком «Челси» на этой неделе

Форвард покинет Италию
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:19
Лукаку станет игроком «Челси» на этой неделе
Фото: AFP

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в ближайшее время перейдет в «Челси».

Клубы согласовали трансфер бельгийца за 115 миллионов евро. Документы на переход уже готовятся юристами.

На этой неделе Лукаку прилетит в Лондон для завершения трансфера. Он играл в «Челси» с 2011 по 2014-й годы.

Изначально, «Челси» хотел купить Эрлинга Холанда, но «Боруссия» Д не отпустила игрока.

«Интер» уже нашел замену Лукаку.

Андрей Усмонов
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Челси Интер Ромелу Лукаку

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