В «Баварии» подтвердили интерес к Холанду
Лукаку станет игроком «Челси» на этой неделе
Форвард покинет Италию
15:19
Фото: AFP
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку в ближайшее время перейдет в «Челси».
Клубы согласовали трансфер бельгийца за 115 миллионов евро. Документы на переход уже готовятся юристами.
На этой неделе Лукаку прилетит в Лондон для завершения трансфера. Он играл в «Челси» с 2011 по 2014-й годы.
Изначально, «Челси» хотел купить Эрлинга Холанда, но «Боруссия» Д не отпустила игрока.
«Интер» уже нашел замену Лукаку.
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