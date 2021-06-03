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Лукаку включил себя в топ-5 форвардов мира

Бельгийский нападающий не стал перехваливать себя
Футбол Серия А (Италия)
08:19
Лукаку включил себя в топ-5 форвардов мира
Ромелу Лукаку / фото - ICC

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал Het Laatste Nieuws, считает ли он себя лучшей «девяткой» мира:

«Нет, не считаю. Я вхожу в топ-3. Или в топ-5. Пусть будет топ-5».

Хоть бельгийский форвард и не очень скромничал, включая себя в пятерку лучших нападающих мира, но цифры говорят сами за себя: в минувшем сезоне 28-летний бельгиец в 44 матчах за «Интер» забил 30 мячей, и отдал 10 голевых передач.

Лукаку – стал вторым в списке бомбардиров Серии А, уступив лишь Криштиану Роналду.

Напомним, Лукаку заявил, что не уйдет из «Интера» этим летом.


Павел Харченко
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Ромелу Лукаку Интер

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