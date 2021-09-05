Лукаку: «Когда «Челси» сделал третье предложение «Интеру», я знал, что все серьезно»
Лукаку: «Я никогда не буду сравнивать себя с Роналду»
Нападающий «Челси» отметил величие звездного португальца
08:41
Ромелу Лукаку / Фото - theprideoflondonФорвард «Челси» Ромелу Лукаку поделился мыслями о возвращении звездного португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Цитирует бельгийца Sky Sports.
«Я не заострен на количестве голов, все, что меня интересует, – это выиграть трофеи. Я никогда не буду сравнивать себя с Роналду – он один из трех лучших игроков всех времен. Горжусь тем, что играл против него, и это хорошо для английского футбола, что он вернулся».
Напомним, Роналду забил 111 мячей в составе сборной Португалии в 180 матчах. У Лукаку – 66 мячей в 99 играх за сборную Бельгии во всех турнирах.
Криштиану побил мировой рекорд по количеству голов за национальную команду.
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