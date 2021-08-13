Лукаку: «Я рад вернуться в «Челси». Задача – помочь выигрывать трофеи»

Фото: Chelsea FC

Нападающий Ромелу Лукаку прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в «Челси» из «Интера».

Наши с клубом отношения много для меня значат, как вы знаете. Я поддерживал «Челси» с детства и ощущаю радость в связи с возможностью вернуться и помочь выиграть клубу новые трофеи.

Развитие клуба идеально соответствуем моим амбициям, учитывая, что мне 28 лет и я только что выиграл чемпионат Италии. Эта возможность представилась мне в идеальный момент, надеюсь, нас ждет большой совместный успех.

После того как я покинул «Челси», у меня было много взлетов и падений, но благодаря этому я стал сильнее. Задача – помочь «Челси» выиграть новые трофеи. Жду не дождусь начала сезона».