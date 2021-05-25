В «Шахтере» вместе с Де Дзерби будут работать еще три тренера «Сассуоло»
Лукас Тейлор: «Пока со стороны «Шахтера» контактов со мной не было»
Бразильский легионер – о возможном переходе в ряды «горняков»
Лукас Тейлор / Фото - footboomЗащитник «Днепра-1» Лукас Тейлор поделился мыслями относительно слухов по поводу возможного перехода в донецкий «Шахтер».
Недавно в СМИ появилась новость, что тобой интересуется «Шахтер». Порадовался, что топ-клуб к тебе проявляет интерес?
«Да, я рад новости том, что «Шахтер» проявил ко мне интерес, хотя это всего лишь слухи. Но это говорит о том, что мою работу признают. Хотя все, что мне известно об интересе «Шахтера» к моей персоне, я узнал через СМИ и прессу. Пока что со стороны горняков контактов со мной не было».
Кстати, сколько у тебя действует контракт с «Днепром-1»? Собираешься остаться в «Днепре-1» на следующий сезон?
«Мой контракт с «Днепром-1» рассчитан до 30 июня. Мы ведем с клубом переговоры о новом контракте, но на данный момент у нас еще нет соглашения».
Бразилец является важной частью команды Игора Йовичевича. В прошедшем сезоне он отыграл 24 матча, оформив два результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Тейлор близок к уходу из львовского клуба.
Комментарии 0