Плей-офф чемпионата Европы. Россия — Беларусь. Видео трансляция
Лукашенко – о белорусском футболе: «Смотреть на это убожество недопустимо»
Молодежная команда проиграла Исландии
Фото: РБК
Белорусский политик Александр Лукашенко высказался в адрес сборной Беларуси и всего местного футбола.
«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо.
Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок».
Накануне, молодежная сборная Беларуси проиграла Исландии (1:2).
Национальная команда проиграла Чехии (0:1).
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